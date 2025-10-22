Министр обороны США Хегсет сравнил наркоторговцев с террористами «Аль-Каиды»

Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну с наркотиками у берегов Южной Америки в Тихом океане, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет. Он сравнил деятельность наркоторговцев, которых командование США сделало своей мишенью, с действиями террористов «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Madysson Anne Ritter / U.S. Navy / AP Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Madysson Anne Ritter / U.S. Navy / AP

«Точно так же, как ”Аль-Каида“ (признана в РФ террористической и запрещена) вела войну с нашей родиной, эти картели ведут войну на нашей границе и с нашим народом»,— заявил господин Хегсет (цитата по Associated Press).

«По словам двух американских чиновников, во вторник вечером США нанесли удар по еще одному предполагаемому судну с наркотиками, на этот раз в Тихом океане Южной Америки,— говорится в публикации CBS News. — В результате восьмого известного нападения США на судно со 2 сентября погибли от двух до трех человек, которые находились на борту судна».

Это уже восьмой удар с начала операции администрации США против южноамериканских наркокартелей. До этого сообщалось об ударах по судам в Карибском бассейне. По подсчетам CBS News, с начала военной операции американской администрации в регионе Карибского бассейна в результате нападений США погибли по меньшей мере 34 человека.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

О военной операции США в регионе Южной Америки и Карибского бассейна — в материале «Ъ» «Президент США разрешил ЦРУ операции на территории Венесуэлы».

