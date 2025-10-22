Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС до 22%

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, в которых содержится предложение о повышении НДС с 20 до 22% начиная с 2026 года. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с законопроектом, НДС для всех социально значимых товаров (среди них — некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и др.), сохранится на льготном уровне в 10%. Из документа следует, что благодаря повышению НДС дополнительные доходы федерального бюджета в 2026 году составят 1,187 трлн руб., в 2027 году — 1,559 трлн руб., в 2028 году — 1,677 трлн руб.

Законопроект также предусматривает снижение предельного порога доходов по годовой выручке для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 10 млн руб. В пояснительной записке указано, что эта мера позволит получать дополнительные доходы федерального бюджета в размере 200 млрд руб.