Жительницы Ленобласти смогут тратить пособия на детей до родов
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях проголосовали за поправки в Социальный кодекс, за счет которых меняется порядок выплаты пособия при рождении ребенка. Теперь денежными средствами можно будет воспользоваться еще на этапе беременности.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, поправки в Социальный кодекс внес губернатор региона Александр Дрозденко. Теперь воспользоваться выплатой на покупку товаров для беременных можно будет женщинам в положении, начиная с 30-й недели.
Главным условием для получения всей выплаты является регистрация рождения ребенка в Ленинградской области. Размер пособия на первого ребенка составляет 36715 рублей, на второго — 47205 рублей, на третьего и последующих — 62940 рублей.
