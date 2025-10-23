Имущество сменило дирижера

Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) не смогла добиться отмены распоряжения Росимущества о передаче Николаевского дворца в Санкт-Петербурге Дому музыки под руководством знаменитого дирижера Сергея Ролдугина. Год назад арбитражный суд по иску Генеральной прокуратуры РФ национализировал комплекс из трех зданий на площади Труда. В ЛФП называют сложившуюся ситуацию рейдерским захватом и надеются оспорить решение в вышестоящих инстанциях, включая Верховный суд РФ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ленинградская федерация профсоюзов пыталась отстоять права на Дворец труда, предоставив документы советского периода, среди которых был в том числе декрет Владимира Ленина и множество других исторических документов. В марте 2025 года суд отклонил апелляцию

21 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал полностью в иске Ленинградской федерации профсоюзов, которая пыталась оспорить передачу Росимуществом в оперативное управление петербургскому Дому музыки и Консерватории имени Римского-Корсакова главное здание Дворца труда (Николаевский дворец), расположенное на площади Труда, 4, под литерой В. В июне 2024 года Генпрокуратура (ГП) обратилась с иском об истребовании дворца из якобы незаконного владения ЛПР и выиграла дело.

Организация пыталась отстоять права на объект, предоставив документы советского периода, среди которых был, в том числе, декрет Владимира Ленина, и множество других исторических документов. В марте 2025 года суд отклонил апелляцию.

В мае этого года Дом музыки, которым руководит народный артист РФ Сергей Ролдугин, сообщал, что архитектурный комплекс станет творческим кластером, где одно из зданий займет музыкальная школа при Консерватории.

«Новая концертная площадка появится у молодых солистов России. В создаваемом музыкальном кластере, который займет весь квартал между площадью Труда и Замятиным переулком, в пятиэтажном здании по адресу Конногвардейский бульвар, 19, после ремонта разместится ССМШ при Санкт-Петербургской консерватории»,— было сказано в соцсетях организации.

В сентябре представители профсоюзов вновь потерпели неудачу в попытке отменить распоряжение МТУ Росимущества. Суд обосновал это тем, что после окончательного утверждения решения по иску ГП государство как владелец имеет полное право распоряжаться своей собственностью, если это не противоречит закону и не ущемляет права третьих лиц.

Представляющая интересы ЛФП адвокат Наталья Черникова в разговоре с «Ъ-СПб» отметила, что сторона истца считает вывод суда незаконным и необоснованным.

«Суд не исследовал документы, не запросил акт приема-передачи, который указан в распоряжении (МТУ), которое мы оспаривали. Мы считаем его мнимым документом, поскольку никакого приема-передачи фактически не было, так как владельцы профсоюза никому ничего не передавали. Следовательно, у Росимущества в натуре это здание не возникло. Суд также нам отказал в истребовании регистрационного дела из Росреестра, в котором мы должны были увидеть данный акт приема-передачи. Это абсолютно незаконное распоряжение, породившее историю, при которой профсоюзы просто физически были изгнаны из Дворца труда»,— подчеркнула юрист.

Госпожа Черникова добавила, что они, безусловно, будут оспаривать решение в апелляционной или кассационной инстанции, а также, если придется, и в Верховном суде РФ.

Примечательно и то, что недавно отстраненный от ректорства в Санкт-Петербургском гуманитарном университете Александр Запесоцкий также охарактеризовал ситуацию вокруг Дворца труда как «возмутительную» с его точки зрения. «Оказалось, что Ленин был плохой юрист! Не сумел написать правильный декрет о передаче дворца профсоюзам»,— сказал он на встрече с журналистами.

10 октября арбитражный суд, напомним, удовлетворяя иск Генпрокуратуры, принял решение о передаче в госсобственность имущества вуза.

«Да, в здание въехали хорошие люди. Сергей Ролдугин — замечательный, на мой взгляд, виолончелист, но государство могло бы построить для них новую площадку. А забирать у профсоюзов дворец — это позор!»— заявил господин Запесоцкий.

В настоящее время ЛФП переехала в помещение на Рылеева, 29.

