Ставропольский край получил около 460 единиц нового медоборудования

В 2025 году медицинские учреждения Ставропольского края получили около 460 единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Техника была поставлена в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В 2021-2025 годах в Ставропольском крае было обновлено более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования, включая дорогостоящую технику.

В то же время завершены ремонтные работы на 15 медучреждениях, до конца 2025 года планируется завершить ремонт еще на 12 объектах.

