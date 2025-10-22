На Дону в ДТП с участием Hyundai и мотоцикла пострадали двое несовершеннолетних

В хуторе Калинин Мясниковского района на ул. Школьной в ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent и мотоцикла пострадали два несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. В результате столкновения 16-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир были госпитализированы.

Сотрудники автоинспекции, действуя в присутствии законного представителя несовершеннолетнего водителя мотоцикла, составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Кроме того, было возбуждено административное расследование по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления».

Наталья Белоштейн