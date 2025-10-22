КГА опубликовал проект планировки развязки ШМСД с проспектом Солидарности

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга начал экспозицию проектов планировки и межевания территории площадью около 22,9 га для размещения развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с проспектом Солидарности. Соответствующие материалы появились на сайте комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема границ проектов планировки и межевания территории для размещения развязки ШМСД с проспектом Солидарности

Схема границ проектов планировки и межевания территории для размещения развязки ШМСД с проспектом Солидарности



Шестиполосная развязка расположится на участке от улицы Кржижановского до Хасанской улицыи пройдет через железнодорожные пути. Ее протяженность составит 925 м.

Заказчиком документации выыступило АО «ЗСД», проектировщиком — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Развязка входит в четвертый этап строительства ШМСД— последний, который проходит по территории Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории Красногвардейского района приступили к сносу гаражей для строительства ШМСД.