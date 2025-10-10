На территории Красногвардейского района приступили к сносу гаражей для ШМСД

Для строительства участка ШМСД в Красногвардейском районе приступили к сносу шести гаражных кооперативов. Работы развернули в пятницу, 10 октября, стало известно «Ъ-СПб».

Речь идет о кооперативах: «Спутник», «Спутник-2», «Гаражное сообщество «Эневсма», «Дача», «Малоохтинский», «Малоохтинский-2». Администрация муниципального округа Пороховые изначально сообщала, что снос начнется в июне 2025 года.

Собственникам гаражей обещали предоставить компенсационные выплаты. Размер каждой суммы зависит от износа постройки, материала изготовления и его расположения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга за три года потратят 7,8 млрд рублей на подготовку территорий для ШМСД.

Татьяна Титаева