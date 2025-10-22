Группа B. Шестой, заключительный тур
Турнирная таблица группы B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|5
|4
|0
|1
|11:5
|11
|6
|3
|0
|3
|11:6
|11
|6
|3
|0
|3
|7:11
|8
|5
|1
|0
|4
|8:15
|3
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.
«Краснодар» и «Динамо» вышли в 1/4 финала «Пути РПЛ». «Крылья Советов» вышли в 1/4 финала «Пути регионов».
В 1/4 финала «Пути РПЛ» встречаются: «Зенит»—«Динамо» (М), «Краснодар»—«Оренбург», «Спартак»—«Локомотив», ЦСКА—«Динамо» (Мх).