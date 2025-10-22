Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Группа B. Шестой, заключительный тур

Группа B. Шестой, заключительный тур

4:0
Бабаев, 23, 72, 78; Фомин, 60

Турнирная таблица группы B

Команда И В Н П М О
5 4 0 1 11:5 11
6 3 0 3 11:6 11
6 3 0 3 7:11 8
5 1 0 4 8:15 3

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

«Краснодар» и «Динамо» вышли в 1/4 финала «Пути РПЛ». «Крылья Советов» вышли в 1/4 финала «Пути регионов».

В 1/4 финала «Пути РПЛ» встречаются: «Зенит»—«Динамо» (М), «Краснодар»—«Оренбург», «Спартак»—«Локомотив», ЦСКА—«Динамо» (Мх).

