Группа B. Шестой, заключительный тур 4:0 Бабаев, 23, 72, 78; Фомин, 60

Турнирная таблица группы B

Команда И В Н П М О 5 4 0 1 11:5 11 6 3 0 3 11:6 11 6 3 0 3 7:11 8 5 1 0 4 8:15 3

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

«Краснодар» и «Динамо» вышли в 1/4 финала «Пути РПЛ». «Крылья Советов» вышли в 1/4 финала «Пути регионов».

В 1/4 финала «Пути РПЛ» встречаются: «Зенит»—«Динамо» (М), «Краснодар»—«Оренбург», «Спартак»—«Локомотив», ЦСКА—«Динамо» (Мх).