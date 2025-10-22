Генпрокуратура потребовала признать запрещенный ФБК террористической организацией

Верховный суд РФ 27 ноября рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании американского лица Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; организация признана экстремистской в России и запрещена, объявлена иноагентом и ликвидирована) — Anti-Corruption Foundation, Inc — террористической организацией. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ВС.

После признания организации террористической, согласно ст. 205.5 УК, ее создателям и участникам будет грозить от 15 до 20 лет строгого режима, сообщил источник «Ъ». Пока же им грозит наказание по ст. 282.2 УК об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.

Сейчас в списке террористических находится 70 организаций. Среди них — «Аль-Каида», ИГИЛ, «Имарат Кавказ» и другие запрещенные движения.

ФБК (признан экстремистским в России и запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) был создан политиком Алексеем Навальным в 2011 году. Мосгорсуд признал организацию экстремистской в июле 2021 года.