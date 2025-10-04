Почти 20 тонн табачного сырья не попали в Петербург из-за мухи-горбатки

Карантинный объект обнаружили в 19,2 тонны табачного сырья из Бразилии. Наличие имаго насекомого стало причиной запрета на ввоз товара в Россию через Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора

Партию остановили в морском порту Северной столицы в конце сентября. Табачное сырье изготовлено в Бразилии, но следовало в Петербург по морю из Бельгии.

В грузе было обнаружено живое имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с опасным карантинным объектом. Экспертиза подтвердила, что продукция заражена мухой-горбаткой. Выпуск сырья на территорию России запрещен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что через петербургский порт не пустили 100 тонн арахиса из-за мухи-горбатки.

Татьяна Титаева