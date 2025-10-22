Силуанов: Минфин и ЦБ подготовят предложения о расчетах в криптовалюте
Министерство финансов РФ совместно с Банком России договорились подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, о регулировании криптообменов и работы криптобирж. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Министерство финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу, и с этих расчетов... мы могли соответственно брать налоги и учитывать в налогообложении»,— сказал Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).
Необходимо двигаться в этом направлении как можно быстрее, сказал глава Минфина. Он отметил, что законодательное регулирование платежей между странами в криптовалюте принесет выгоду всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами.
Сейчас Минфин и ЦБ занимаются формированием реестра майнеров, добавил Антон Силуанов. По его словам, на данный момент в перечне находятся 1364 зарегистрированных специалиста.