Сбер и «Брусника» предложили вложиться в ОКН в Екатеринбурге с помощью блокчейна

Сбер и компания «Брусника» запустили в Екатеринбурге пилотный проект по финансированию социальной инфраструктуры с использованием блокчейна. Как рассказали в пресс-службе девелоперской компании, проект направлен на работы в объекте культурного наследия — доме фабриканта Злоказова в Литературном квартале. В старинном здании планируют запустить культурно-образовательную функцию.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) будут использоваться для привлечения инвестиций. Эти активы, основанные на блокчейне, контролируются Банком России. Участвовать в проекте могут жители Екатеринбурга, имеющие статус квалифицированных инвесторов и зарегистрированные на соответствующей платформе. Срок вложений — три года, с фиксированной ставкой 17%.

«Сбер как один из операторов информационной системы заинтересован в том, чтобы ЦФА находили практическое применение. Этот проект — пример того, как цифровые инструменты дают возможность вкладываться в ценные для города инициативы, направленные на развитие культуры и образования и сохранение исторического наследия»,— прокомментировала заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Анна Салеева.

В «Бруснике» напомнили, что вложили в реставрацию усадьбы Злоказова более 150 млн руб. Работы длились более двух лет.

