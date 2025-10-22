Производство пива в России в сентябре упало на 14%

Росстат отчитался о сокращении производства пива в России. С января по сентябрь пивовары произвели 711 млн декалитров, то есть на 1,2% меньше, чем за те же девять месяцев прошлого года. В сентябре в стране произвели 66,8 млн декалитров, что на 14,2% меньше показателей сентября 2024 года.

Также, согласно Росстату, за девять месяцев снизилось производство минеральной и питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов. В январе-сентябре 2025 оно сократилось на 2,2% (до 18,2 млрд полулитров), но за месяц оно выросло на 2,7% год к году — до 2 млрд полулитров. Выросло производство табачных изделий: за девять месяцев — на 3,4%, а по итогам сентября — на 10,7%.

Производство алкоголя без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в сентябре выросло на 3,1% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Позитивный тренд обеспечивают тихое вино и новые категории крепкого алкоголя, которые входят в моду у потребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажи подняли градус».