Есть у них товарный знак: суд в Петербурге взыскал компенсацию за образы фиксиков

Московский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с администратора сайта агентства по организации праздников в пользу АО «Аэроплан» 40 тыс. рублей компенсации, а также госпошлину, почтовые и судебные расходы на сумму 79,6 тыс. рублей за использование изображений четырех персонажей из мультсериала «Фиксики». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что в 2023 году на сайте, которым владеет Юлия Локтева, использовались объекты интеллектуальной собственности АО «Аэроплан»: «Симка», «Нолик», «Мася» и «Папус» с товарными знаками № 502206, 502205, 489244 и 489246. Ответчица на заседание не явилась, возражений на иск не заявила.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС возбудило дело в отношении «Купера» из-за спора о товарном знаке с «Лентой».

Артемий Чулков