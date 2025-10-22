На федеральных трассах в Ростовской области определили 117 аварийных участков

Согласно прогнозу возможной неблагоприятной обстановки в регионе на предстоящий зимний период, ГУ МЧС России по Ростовской области в регионе определены 117 аварийно опасных участков на федеральный трассах. Обстановку на них мониторят с помощью 68 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления по региону.

На случай ухудшения дорожной обстановки предусмотрена работа 75 пунктов питания и 111 пунктов обогрева общей вместимостью порядка 3,5 тыс. человек, не считая резервных мобильных пунктов.

К ликвидации последствий плохих погодных условий готовы более 700 единиц техники и порядка 2,7 тыс. специалистов, включая областные службы.

Наталья Белоштейн