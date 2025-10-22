Глава отдела закупок университета имени Мечникова получил 7,5 лет за взятки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Кирилла Русланова, возглавлявшего сначала управление медицинского и лекарственного обеспечения ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова, а потом отдел по закупке медицинского оборудования того же университета, к семи с половиной годам в колонии строгого режима за взятки от контрагентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, в 2022-2024 годах Русланов получил за различного рода помощь в заключении контрактов с университетом более 2,4 млн рублей от подрядчиков. За 10% от суммы договора фигурант предоставлял компаниям данные о планируемых закупках до официального опубликования, организовывал закрытые закупки у единственного поставщика по заранее согласованной цене, направлял запросы на коммерческие предложения с целью формирования выгодной начальной цены контракта и обеспечивал общее покровительство.

Свою вину экс-глава отдела закупок полностью признал. Помимо лишения свободы суд назначил ему штраф в 1,5 млн рублей, а также на семь лет запретил заниматься деятельностью, связанной с организацией закупок товаров, работ и услуг в госучреждениях.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали предпринимателя по обвинению в даче взятки Владимиру Кехману.

Артемий Чулков