Глава Генштаба ВС Франции призвал готовиться к войне с Россией через три-четыре года

Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет.

«Первая цель, которую я поставил перед армией,— быть готовыми к столкновению через три-четыре года, которое станет своего рода проверкой: возможно, в виде гибридной войны, через которую мы уже проходим, а возможно, и в виде более жесткого столкновения»,— цитирует начальника генштаба Le Figaro.

«Россия — это страна, у которой может возникнуть соблазн продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим элементом в моем плане подготовки»,— заявил генерал перед депутатами комитета по обороне.

Генерал добавил, что в таких условиях первое, что необходимо сделать Франции,— это увеличить военный бюджет. Проект оборонного бюджета предусматривает его увеличение до €57,1 млрд в 2026 году, то есть на 13% по сравнению с этим годом. А военные расходы страны достигнут 2,2% ВВП.

