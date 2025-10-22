Володин: Госдума постарается учесть пожелания бизнеса по проекту бюджета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты «постараются сделать все», чтобы учесть пожелания бизнеса ко второму чтению проекта федерального бюджета. О каких именно пожеланиях идет речь, господин Володин не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин также обратился к министру финансов Антону Силуанову и призвал его достичь компромиссов при разработке налоговых изменений. «Надеемся, Антон Германович, вот так, как вы слышите депутатов в рамках рассмотрения бюджета, вы при рассмотрении налоговых изменений постараетесь... выйти на приемлемые компромиссы, чтобы наши предприниматели, бизнес, деловое сообщество работали в комфортных условиях, развивали экономику, делали все, чтобы страна становилась сильнее»,— сказал он (цитата по сайту Госдумы).

Как заявил господин Володин, Минфин займется проработкой возможности скорректировать законопроект о новых правилах налогообложения для бизнеса. При этом он уточнял, что в приоритеты проекта федерального бюджета входят выполнение социальных обязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка семей участников СВО и выполнение национальных целей до 2030 года, которые поставил президент России Владимир Путин.

Проект бюджета Госдума приняла сегодня в первом чтении. Документ предусматривает рост ВВП на 1,3% в 2026 году и почти на 7% за три года, до 276 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет отправлен на Охотный Ряд».