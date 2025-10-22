Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ предусматривает рост ВВП на 1,3% в 2026 году и почти на 7% за три года, до 276 трлн руб.

Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы в 2026 году планируются в размере 8,918 трлн руб., а ненефтегазовые — 31,364 трлн руб.

Расходы бюджета в 2026 году составят 44,069 трлн руб., в 2027 году — 46,096 трлн руб., в 2028 году — 49,383 трлн руб. Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн руб. Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%.

Подробнее о параметрах главного финансового документа — в материале «Ъ» «Бюджет отправлен на Охотный Ряд».