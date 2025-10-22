Смерть монтажника обернулась для экскаваторщика из Ленобласти условным сроком

Кингисеппский суд вынес приговор 25-летнему машинисту экскватора по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти 22 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В марте 2025 года на стройке в Усть-Луге экскаваторщик при выполнении работ по равнению и трамбовке грунта под фундамент наехал на 29-летнего монтажника, который выполнял аналогичные работы с помощью виброплиты.

Пострадавший получил многочисленные переломы грудной клетки и травмы головы, от которых скончался на месте происшествия. Суд признал машиниста виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на один год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд постановил взыскать с АО «Метрострой Северной Столицы» 4,9 млн рублей компенсации в пользу родителей погибшего на рабочем месте строителя.

Андрей Маркелов