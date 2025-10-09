«Метрострой» выплатит 4,9 млн рублей компенсации родителям погибшего сотрудника

Московский райсуд Санкт-Петербурга постановил взыскать с АО «Метрострой Северной Столицы» 4,9 млн рублей компенсации в пользу родителей погибшего на рабочем месте строителя метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов

Трагический инцидент произошел в перегонном тоннеле объекта «Шахта № 843» в июне 2024 года. Проходчик 4-го разряда упал с сошедшего с рельс электровоза и погиб. Виновным в нарушении правил безопасности, приведшем к его смерти, был признан другой сотрудник «Метростроя», Алексей Долонкин.

В декабре того же года Долонкин получил два года условно. При этом ответственность за моральный вред родителям погибшего возложили на работодателя, не обеспечившего перевозку сотрудников к месту работы.

По решению суда «Метрострой» должен выплатить 1 млн рублей единовременной компенсации, компенсацию морального вредя в 1 млн рублей каждому родителю и сумму заработка погибшего за предшествующий год — 1,9 млн рублей.

Артемий Чулков