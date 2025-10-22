Пашинян: Католикос всех армян Гарегин II лишен сана

Католикос всех армян Гарегин II лишен сана, потому что нарушил обет безбрачия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарегин II

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гарегин II

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я, как верующий последователь Армянской апостольской церкви, с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II.— “Ъ”) давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он — человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он»,— заявил Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).

Гарегин II должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети, добавил армянский премьер-министр. Он также назвал «агентом КГБ» брата Католикоса архиепископа Езраса, который возглавляет Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию ААЦ.

Никол Пашинян заявил, что намерен посетить 26 октября литургию в храме Ованаванк, которую собирается провести настоятель этой церкви иерей Арам Асатрян — на днях Гарегин II лишил его сана. По словам премьер-министра Армении, Ктрич Нерсисян лишен сана, а потому не может лишить сана другого представителя духовенства.

Никол Пашинян также заявил, что намерен забрать у ААЦ храмы, которые правительство ранее передало церкви в безвозмездное пользование. Среди таких храмов — монастырь Ованаванк.

В конце мая отношения между Армянской апостольской церковью и правительством вновь обострились. Премьер-министр Армении заявил, что в церквях все чаще складируются мусор и посторонние вещи, из-за чего храмы превращаются в «чулан». Уже в июне Никол Пашинян обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия, а затем предложил пересмотреть порядок избрания главы Церкви.

