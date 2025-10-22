Пашинян пригрозил отобрать у церкви находящиеся на балансе правительства храмы

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что намерен забрать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) те храмы, что правительство когда-то передало церкви «в безвозмездное пользование». К таким храмам, по словам господина Пашиняна, относится средневековый монастырь Ованаванк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters Премьер Армении Никол Пашинян

«Есть все моральные и правовые (основания.— “Ъ”), чтобы мы эти памятники вернули обществу. Отца Арама (Асатряна; лишенного сана по распоряжению Гарегина II священника.— “Ъ”) и ему подобных священнослужителей будем всячески поддерживать, чтобы они восстановили реальную духовную жизнь»,— сказал господин Пашинян на правительственном часе в парламенте Армении (цитата по ТАСС).

29 мая начался очередной виток конфликта между Армянской апостольской церковью и властями страны. На заседании правительства Никол Пашинян заявил, что в церквях все чаще складируются посторонние вещи и строительный мусор, из-за чего храмы превращаются в «чулан». В июне премьер-министр начал обвинять католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия. После этого господин Пашинян предложил изменить порядок избрания главы Церкви.

