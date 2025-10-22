На поддержку рыбохозяйственного комплекса Дона направлено 117,4 млн рублей
В 2025 году в Ростовской области на поддержку рыбохозяйственного комплекса направлено 117,4 млн руб., что на 1,6 млн руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия области Ольги Горбаневой.
По словам замминистра, поддержка предприятий должна стать стимулом для увеличения объемов и ассортимента донской рыбы.
По данным регионального Минсельхозпрода, субсидии распределяются по четырем направлениям поддержки: на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры, а также приобретение электрической энергии, техники и кормов.