На поддержку рыбохозяйственного комплекса Дона направлено 117,4 млн рублей

В 2025 году в Ростовской области на поддержку рыбохозяйственного комплекса направлено 117,4 млн руб., что на 1,6 млн руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия области Ольги Горбаневой.

По словам замминистра, поддержка предприятий должна стать стимулом для увеличения объемов и ассортимента донской рыбы.

По данным регионального Минсельхозпрода, субсидии распределяются по четырем направлениям поддержки: на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры, а также приобретение электрической энергии, техники и кормов.

Наталья Белоштейн