В Совете федерации завершилась ежегодная ротация

На пленарном заседании 22 октября Совет федерации (СФ) рассмотрел последние кадровые вопросы, связанные с прошедшими 12–14 сентября региональными выборами. Напомним, по их итогам верхнюю палату покинули 10 сенаторов: представители исполнительной власти Татарстана, Коми, Пермского края, Еврейской автономной, Тамбовской и Новгородской областей, а также делегаты от законодательной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской, Воронежской и Костромской областей. Еще 20 парламентариев полномочия подтвердили.

Среди тех, кто остался на новый срок,— вице-спикер СФ Николай Журавлев, который представляет костромского губернатора. По регламенту вопрос о занимаемой им должности необходимо было рассмотреть заново. Спикер Валентина Матвиенко предложила переназначить господина Журавлева своим заместителем, но на всякий случай поинтересовалась у коллег, нет ли альтернативных кандидатур. «Либо кто-то хочет самовыдвижение сделать? Я на полном серьезе спрашиваю»,— уточнила она, на что сенаторы ответили смехом. После этого Николай Журавлев был единогласно переназначен вице-спикером.

Следом была заполнена вакансия председателя комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как сообщал “Ъ”, пермский сенатор Андрей Климов, занимавший этот пост с момента учреждения комиссии, покинул СФ в рамках плановой ротации. Новым главой комиссии стал первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Наконец, на заседании 22 октября «в связи с переходом на новое место работы» сенаторы приняли досрочную отставку бурятского сенатора, бывшего главы республики Вячеслава Наговицына. По данным “Ъ”, в качестве нового представителя исполнительной власти Бурятии рассматривается кандидатура экс-председателя Верховного суда республики Альбины Кирилловой, в декабре 2024 года ушедшей в почетную отставку.

Андрей Прах; Влад Никифоров, Иркутск