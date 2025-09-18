Суверенитету меняют защитника

Пермский губернатор Дмитрий Махонин сменил своего представителя в Совете федерации (СФ): вместо Андрея Климова, который последние восемь лет возглавляет комиссию по защите государственного суверенитета РФ, регион в верхней палате теперь будет представлять первый вице-спикер краевого заксобрания Вячеслав Григорьев. По данным “Ъ”, отставка господина Климова является частью федеральной установки на частичную ротацию в СФ. При этом вопрос о новом председателе комиссии пока остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Григорьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Вячеслав Григорьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Указ о наделении сенаторскими полномочиями Вячеслава Григорьева Дмитрий Махонин подписал сразу после инаугурации 18 сентября. Напомним, на минувших выборах глава Пермского края набрал 70,9% голосов. По закону избранный губернатор должен в течение суток с момента вступления в должность назначить представителя в СФ на срок своих полномочий. В «сенаторскую тройку» господина Махонина помимо господина Григорьева входили заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов и первый заместитель главы администрации края Леонид Политов. Накануне выборов источники “Ъ” полагали, что господин Климов, представляющий регион в верхней палате уже 13 лет, сохранит мандат.

Сам Андрей Климов отнесся к отставке философски, пояснив “Ъ”, что каждый, кто заступает на пост в органах власти, «заранее знает начало и конец полномочий».

Дальнейшие планы он не раскрыл, уточнив только, что у него есть важная работа в «Единой России» и другие дела, которыми до этого было трудно заниматься в силу сенаторских обязанностей. По данным “Ъ”, господин Климов собирается продолжить налаживание международного сотрудничества, в том числе обмена опытом в электоральном поле, но уже по сугубо партийной линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Климов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам осведомленного источника “Ъ” в регионе, отставка Андрея Климова стала частью «федеральной установки на частичную ротацию» в верхней палате. И хотя сенатор предпринимал попытки сохранить за собой должность — например, именно по его инициативе весной в Пермь приезжал министр иностранных дел Сергей Лавров,— добиться нужного решения ему не удалось.

В 2017 году Андрей Климов возглавил комиссию СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, которая спустя шесть лет стала постоянной структурой верхней палаты. Она занимается мониторингом попыток иностранного влияния на российские выборы, а также внутриполитические процессы в целом. Ежегодно комиссия готовит доклад о противодействии атакам на российский суверенитет, выводы которого ложатся в основу нормативных актов и законов, призванных укрепить независимость России.

Кто возглавит комиссию после официального ухода Андрея Климова из СФ (ротация произойдет на ближайшем заседании 24 сентября), пока неизвестно. По регламенту это должен быть один из оставшихся 11 ее членов. Сам господин Климов заявил “Ъ”, что у него есть на примете несколько сенаторов, которые справились бы с этой работой, однако данный вопрос решать не ему. Глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко сказал “Ъ”, что руководство палаты пока не занималось этим вопросом и, скорее всего, приступит к нему уже в октябре.

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что ротация может быть связана с политическим весом Андрея Климова, который, «возможно, перерос должность сенатора».

Она обращает внимание на то, что господин Климов, как и второй представитель края в СФ, глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков, является специалистом по международным делам, тогда как губернатору Махонину в федеральных структурах необходим человек, который будет представлять проектный потенциал региона. «Полагаю, что это также может быть частью смены поколений в законодательной власти Прикамья»,— добавила эксперт.

Анастасия Леонтьева, Пермь; Андрей Прах