«Завершается период, когда можно было безнаказанно это игнорировать»

По данным Российского союза автострахощиков (РСА), в ряде регионов Северного Кавказа доля водителей без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) достигает критических отметок. Так, в Ингушетии она составляет 78%, в Чечне — 60,7%, в Дагестане — 34,4%, в Кабардино-Балкарии — 23,3%. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель — около 10%. В республиках СКФО есть большая категория водителей, для которых покупка полиса ОСАГО — просто досадная формальность, отметил директор Южного регионального центра АО «АльфаСтрахование» Николай Дорофеев:



«Цифры, которые недавно привел РСА, это не просто статистика. Они показывают, что есть системная проблема. На мой взгляд, в ее основе лежит заниженная оценка реальных рисков и последствий. Каждый день мы сталкиваемся с ситуацией, когда пострадавший в ДТП, имея на руках свой полис, остается один на один с виновником без страховки. Вместо быстрого и цивилизованного урегулирования убытка человек погружается в длительные судебные разбирательства, на которые уходят деньги, время и нервы. Как результат — невозможность получить возмещение за причиненный убыток при дорожном происшествии.

И дело здесь не только в штрафе. В регионах Северо-Кавказского федерального округа есть большая категория водителей, настолько уверенных в собственной неуязвимости на дорогах, что для них покупка полиса ОСАГО — досадная формальность или обязанность, которую хочется обойти. В этом мы видим один из самых распространенных источников нестабильности взаимоотношений на дорогах. Обязательное страхование автогражданской ответственности — это общественный договор.

Покупая полис ОСАГО, человек не просто следует закону, а дает финансовую гарантию всем остальным участникам движения: «Если я буду неправ, то обязательно возмещу вам ущерб». Это — акт взаимного уважения.

Период, когда можно было безнаказанно игнорировать этот договор, подходит к концу. Поручение президента России о фиксации отсутствия полиса камерами — сигнал, который нельзя проигнорировать. С 1 ноября 2025 года в стране планируют запустить автоматический контроль наличия полиса ОСАГО и тогда ежедневные штрафы сделают езду без страховки экономически бессмысленной.

По моему убеждению, к порядку на дорогах нужно приходить не только через наказание, но и через осознанность. Человеку стоит быть предусмотрительным. Мы рекомендуем пользоваться специальными страховыми программами, например такими как КАСКО от бесполисных, которые позволяют автомобилистам не зависеть от чужой ответственности: вместо того чтобы вступать в долгую борьбу с незастрахованным водителем, можно просто делегировать эту проблему профессионалам и получить компенсацию от страховой компании.

На мой взгляд, именно в предусмотрительности и заключается зрелый подход к личной безопасности. Не надеяться, что все вокруг будут соблюдать правила, а иметь решение на случай, если этого не произойдет».