Вэнс: план США для Газы может послужить моделью для других мирных соглашений

План мира для Газы, разработкой которого занимаются США, может стать моделью для будущих мирных соглашений в других конфликтах. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Leo Correa / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Leo Correa / Pool / Reuters

«Мы создаем план мира и инфраструктуру там, где неделю назад ничего не существовало,— сказал господин Вэнс на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле. — Если мы сделаем все правильно, это может стать моделью для других мирных соглашений по всему миру, потому что показывает, чего можно достичь, если мыслить нестандартно».

Это первый визит вице-президента американской администрации Дональда Трампа в Израиль. Джей Ди Вэнс 21 октября, в поездке его сопровождают посол США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. За день до начала визита он открыл на территории еврейского государства Гражданско-военный координационный центр (CMCC), который должен контролировать соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» начал действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения. В Израиле действует командный центр по реализации соглашения.

Подробнее о визите вице-президента США в Израиль — в материале «Ъ» «Израилю не дают вернуться на огневой рубеж».

Анастасия Домбицкая