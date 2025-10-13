Гендиректор петербургской компании арестован по делу о хищении 30 млн рублей

Суд арестовал генерального директора «Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит"» Константина Дмитриева по обвинению в хищении 30 млн рублей у ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Средства были выделены в форме гранта на развитие бизнеса, пишет ТАСС.

В документах дела указано, что с начала 2023 года по 6 декабря 2024-го, господин Дмитриев, будучи учредителем и руководителем ЦСМиТ «Инфосмит», вступил в сговор с неустановленными лицами в целях хищения бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В исполнение гопрограммы от 13 октября 2023 года злоумышленники заключили с фондом договор о получении денежных средств в форме гранта в размере 30 млн рублей.

Следствие полагает, что далее Константин Дмитриев и неустановленные лица составили фиктивные документы, воспользовавшись своим служебным положением. В этих бумагах были указаны заведомо ложные сведения об исполнении условий договора гранта. Их предоставили в фонд и похитили денежные средства.

Господин Дмитриев дал частично признательные показания и указал на потенциальных соучастников, рассчитывая на смену меры пресечения на домашний арест. По его показаниям задержали бывшего консультанта ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Вячеслава Демченко. Обвинение ему не предъявлялось.

Татьяна Титаева