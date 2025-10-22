Для ФК «Ростов» найдут инвесторов

Для привлечения спонсоров ФК «Ростов» разработают финансовый план и календарь необходимых платежей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской лбласти Юрий Слюсарь после встречи с игроками, тренерским штабом и руководством футбольного клуба.

Фото: Федор Соколов

«Есть поднакопившиеся финансовые вопросы, это наша часть работы. Задача — финансовую схему сложить так, чтобы выполнить все обязательства, закрыть долги и сделать задел на будущее, на следующий сезон. Ваша — демонстрировать хороший футбол, радуя болельщиков яркими победами»,— отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что правительство всегда поддерживало донской футбол и намерено продолжать эту традицию.

Наталья Белоштейн