В Ставропольском крае заработал чат-бот «Антинаркотик» в мессенджере МАХ

Чат-бот краевой антинаркотической комиссии «Антинаркотик в Ставропольском крае» теперь доступен в государственном мессенджере МАХ, переход к нему осуществляется по ссылке max.ru/antinarkotiksk_bot. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С помощью чат-бота можно сообщать о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все сообщения делятся на три категории: наркоторговля (о фактах продажи или распространения запрещенных веществ); наркоспам (о надписях и рекламе на фасадах зданий и других объектах инфраструктуры); интернет-площадки (о сайтах, форумах или группах в социальных сетях, организующих нелегальный оборот наркотиков). Власти региона обещают заявителю конфиденциальность и то, что вся информация мессенджера хранится только на территории России.

С начала 2025 года по обращениям жителей антинаркотической комиссии Ставропольского края инициировано уничтожение около 1200 нарконадписей, содержащих призывы к потреблению наркотиков или предлагающих работу в этой сфере. Также на телеграм-бот «Антинаркотик» поступило более 60 сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. По каждому обращению проводится проверка, по итогам которой принимаются меры реагирования.

Информацию о фактах незаконного оборота наркотиков можно передавать также по телефону «горячей линии» аппарата антинаркотической комиссии в Ставропольском крае (8-905-461-02-24) и через телеграм-бот https://t.me/antinarkotik_skbot.