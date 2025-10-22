В Ростовской области директора коммерческой фирмы заподозрили в присвоении денег

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации и двух его подчиненных по факту присвоения денежных средств арендаторов (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах, речь идет о директоре рынка «Центральный» в Батайске Олеге Никитченко, который также является депутатом местной думы.

«Фигуранты, действуя в составе организованной группы, в течение продолжительного периода времени получали от арендаторов торговых мест денежные средства, которые в бухгалтерской отчетности в качестве арендных платежей не отражались и незаконно ими присваивались»,— отметили в СУ СК России по Ростовской области.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн