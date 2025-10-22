Депутаты переизбрали Сергея Сидоренко главой Вагайского округа

Дума Вагайского округа (Тюменская область) поддержала кандидатуру Сергея Сидоренко на вопросе об избрании главы муниципалитета и наделила его соответствующими полномочиями на пять лет. Господин Сидоренко в своем Telegram-канале заверил, что приложит «максим усилий, чтобы оправдать ожидания избирателей». «Буду руководствоваться интересами населения, применяя накопленный управленческий опыт, исключительно на пользу общему делу»,— пообещал он.

Сергей Сидоренко

Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко

Сергея Сидоренко добавил, что рассчитывает на эффективное взаимодействие и конструктивное партнерство с депутатским корпусом и жителями. «Совместно мы сможем успешно решать местные вопросы и добиваться реальных результатов на благо родного края»,— подчеркнул глава.

Сергей Сидоренко впервые возглавил муниципалитет в 2022 году, сменив на посту Рамая Сунгатулина, который руководил местной администрацией с 2005 года. Ранее господин Сидоренко занимал должности заместителя главы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Выборы главы муниципалитета были объявлены в связи с решением властей Тюменской области о преобразовании 20 районов, включая Вагайский, в округа. Изменения предусматривали упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений и переход региона на одноуровневую систему организации местного самоуправления.

В сентябре во вновь образованном Вагайском округе прошли выборы депутатов местной думы. По данным избиркома, 14 мандатов получили кандидаты от «Единой России», один претендент — от ЛДПР.

Вагайский округ включает в себя 114 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживало 17 595 человек, в 2024-ом — 17 835, в 2023-ем — 17 943. Доходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 2 млрд 024 млн руб.

Василий Алексеев