Депутаты переизбрали Сергея Сидоренко главой Вагайского округа
Дума Вагайского округа (Тюменская область) поддержала кандидатуру Сергея Сидоренко на вопросе об избрании главы муниципалитета и наделила его соответствующими полномочиями на пять лет. Господин Сидоренко в своем Telegram-канале заверил, что приложит «максим усилий, чтобы оправдать ожидания избирателей». «Буду руководствоваться интересами населения, применяя накопленный управленческий опыт, исключительно на пользу общему делу»,— пообещал он.
Сергей Сидоренко
Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко
Сергея Сидоренко добавил, что рассчитывает на эффективное взаимодействие и конструктивное партнерство с депутатским корпусом и жителями. «Совместно мы сможем успешно решать местные вопросы и добиваться реальных результатов на благо родного края»,— подчеркнул глава.
Сергей Сидоренко впервые возглавил муниципалитет в 2022 году, сменив на посту Рамая Сунгатулина, который руководил местной администрацией с 2005 года. Ранее господин Сидоренко занимал должности заместителя главы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.
Выборы главы муниципалитета были объявлены в связи с решением властей Тюменской области о преобразовании 20 районов, включая Вагайский, в округа. Изменения предусматривали упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений и переход региона на одноуровневую систему организации местного самоуправления.
В сентябре во вновь образованном Вагайском округе прошли выборы депутатов местной думы. По данным избиркома, 14 мандатов получили кандидаты от «Единой России», один претендент — от ЛДПР.
Вагайский округ включает в себя 114 населенных пунктов. Как следует из данных Тюменьстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживало 17 595 человек, в 2024-ом — 17 835, в 2023-ем — 17 943. Доходы местного бюджета на 2025 год планируются в размере 2 млрд 024 млн руб.