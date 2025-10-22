На развитие туризма Кавказ.РФ получит 8 млрд рублей

В 2026 году Кавказ.РФ получит 8 млрд руб. в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа». Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на информацию из заключения по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Из этой суммы 7,17 млрд руб. направят на взнос в уставный капитал АО «Кавказ.РФ» для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Размер субсидии акционерному обществу «Кавказ.РФ» на управление туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в СКФО, развитие туризма на территории СКФО составит еще 820 млн руб.

В 2027 год на эти цели предусмотрены 4,7 млрд руб., а в 2028 году — 2,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн