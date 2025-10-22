Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и автокраном в Ленобласти

Утром 21 октября на 124-м км трассы «Нарва» водитель грузового автокрана во время поворота налево не уступил дорогу автобусу, который двигался со стороны Усть-Луги, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти.

Последствия столкновения автобуса и автокрана в Кингисеппском районе Ленобласти

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти Последствия столкновения автобуса и автокрана в Кингисеппском районе Ленобласти

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

В момент столкновения в салоне автобуса находились 16 сотрудников порта, их развозили на работу. Пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

В комитете подчеркнули, что автокран ехал по трассе без специального разрешения. Оба водителя транспортных средств находились за рулем без водительских прав.

Андрей Маркелов