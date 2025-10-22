Массовое ДТП на Невском проспекте собрало восемь автомобилей

На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись сразу восемь автомобилей. В обстоятельствах массовой аварии разбирается полиция.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожный инцидент произошел около 14:05. Предварительно известно, что в результате аварии пострадала петербурженка.

В полиции полагают, что авария произошла из-за автомобиля Audi. Водитель иномарки, предположительно, пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

Татьяна Титаева