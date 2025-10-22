В Ростове продают дом-памятник 1917 года за 46 млн рублей

В Ростове на торги выставили столетний особняк за 46 млн руб. Объявление о продаже вновь появилось на популярном интернет-ресурсе в середине октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Дом построен в 1917 году и расположен в Пролетарском районе, в исторической части Нахичевани, по адресу ул. Мясникова, 25. Это особняк М. Солопова, в котором останавливался известный армянский актер В. Папазян. С 1998 года здание признано объектом культурного наследия России регионального значения.

По данным продавца, площадь особняка составляет 374 кв. м, участок — восемь соток. Архитектура дома выполнена в стиле эклектики с элементами неоренессанса, характерными для застройки городов на рубеже XIX и XX веков. Высота потолков — от 3,5 м, сохранились оригинальная лепнина и старинные детали интерьера. В здании есть два подвальных помещения.

Столетний особняк продают уже более четырех лет. Впервые на торги его выставили в 2021 году по цене 24,9 млн руб. За прошедшее время стоимость объекта выросла почти вдвое.

Валентина Любашенко