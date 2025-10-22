Донскому спасательному центру передадут пять единиц техники

Глава МЧС России Александр Куренков во время рабочей поездки в Ростовскую область передал Донскому спасательному центру МЧС сертификаты на пять единиц спецтехники, включая мобильный комплекс для очистки и консервации воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Донской спасательный центр действует на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В его структуре работают спасательные отряды, рота РХБЗ, пиротехнические и кинологические расчеты, группа беспилотных летательных аппаратов, спасательный автомобильный взвод доставки гуманитарных грузов и другие подразделения — всего около 500 военнослужащих.

С начала специальной военной операции сотрудники центра доставили более 120 тыс. т жизненно необходимых грузов в новые регионы. В составе сводных пиротехнических расчетов МЧС России сотрудники разминируют объекты инфраструктуры в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областях. Как отмечается в сообщении, за годы работы подразделение спасло более 150 тысяч жизней.

Константин Соловьев