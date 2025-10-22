На Дону заявки на льготное микрофинансирование после засухи подали 370 фермеров

На Дону с 20 октября заработала программа льготного микрофинансирования — заем «Агрочрезвычайный» для фермеров, чьи земли пострадали от засухи и весенних заморозков. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Понимаю, каково сейчас фермерам, вложившим в землю все силы и средства. «Агрочрезвычайный» — это не коммерческий кредит, это реальная поддержка, чтобы средства шли на восстановление, а не на уплату процентов»,— написал глава региона в своем Тelegram-канале.

По словам господина Слюсаря, целевые микрозаймы в размере до 5 млн руб. под 1-3% смогут получить сельхозпроизводители, чьи угодья включены в зону действующего режима ЧС федерального уровня. При подаче заявки аграриям необходимо представить акт подтверждения ущерба от ЧС. Деньги можно направить на покрытие расходов по завершению текущих полевых работ и подготовке к новому сезону. Помимо этого, предусмотрена возможность реструктуризации действующих займов.

По предварительным оценкам минсельхозпрода области, готовность воспользоваться данным видом поддержки уже выразили 370 фермеров. Выдачей займов занимается РАПП в центрах «Мой бизнес». Программа будет действовать до конца 2025 года, при необходимости будет рассматриваться вопрос о ее продлении.

Валентина Любашенко