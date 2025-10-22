Жителя Ставропольского края приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Ставропольский краевой суд приговорил жителя Буденновска к 15 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый добровольно связался с представителями спецслужб Украины, желая помочь в деятельности против безопасности России.

«По заданию СБУ осужденный собирал сведения о расположенных в Буденновском округе объектах обороны, безопасности, предприятиях критической инфраструктуры и передавал их куратору»,— отметили в ведомстве.

Во время судебного заседания фигурант полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Наталья Белоштейн