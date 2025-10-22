Пашинян отверг свою причастность к аресту оппозиционного мэра Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не причастен к аресту оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Чиновника арестовали накануне по обвинению во взяточничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Говорят, Вардан Гукасян <...> был задержан из-за своих мыслей и действий. При чем тут мои мысли? Мои мысли могут быть использованы против меня. Как мои мысли могут быть использованы против других?» — ответил господин Пашинян на соответствующий вопрос на правительственном часе в парламенте Армении (цитата по ТАСС).

21 октября Антикоррупционный суд в Армении на два месяца арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна по делу о взятке. По версии следствия, мэр и главный архитектор города согласились не сносить незаконное строение на улице Гарегина Нжде в обмен на взятку в $10 тыс. Вардану Гукасяну ограничили свидания со всеми, кроме членов семьи.

Господин Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он участвовал в выборах от Коммунистической партии Армении. Мэр выступал с критикой правительства господина Пашиняна и заявлял о желании участвовать в выборах премьер-министра страны в 2026 году. Он также выступал за укрепление отношений и создание союзного государства с Россией.