Мэра Гюмри Гукасяна арестовали на два месяца

Антикоррупционный суд в Армении на два месяца арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна по делу о взятке, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на адвоката Заруи Постанджян.

Суд рассматривал ходатайство об аресте с вечера вчерашнего дня и принял решение сегодня утром. Вардану Гукасяну ограничили свидания со всеми, кроме членов семьи. По словам адвоката, подзащитному не дают еды со вчерашнего утра, также суд якобы не разрешает передать одежду и средства гигиены.

Госпожа Постанджян настаивает, что оснований для ареста господина Гукасяна не было. Адвокат назвала дело заказным, подчеркнув, что его цель — «создать хаос в Гюмри».

По версии следствия, мэр и главный архитектор города согласились не сносить незаконное строение на улице Гарегина Нжде в обмен на взятку в $10 тыс. Также Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «массовые беспорядки» в отношении участников акции в поддержку мэра. В ходе протестов было задержано более 30 человек.