Директор ООО «Восток» признала вину в массовом отравлении жителей Улан-Удэ

Глава ООО «Восток» Марина Чимитова на заседании в Железнодорожном суде Улан-Удэ признала себя виновной в массовом отравлении жителей города. Об этом сообщило «РИА Новости». Суд запретил работу «Востока» на 90 дней, до 20 января 2026 года.

19 октября появились первые сообщения о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Позже выяснилось, что все заболевшие ели продукцию, произведенную компанией «Восток»: онигири и шаурму. Некоторым из пострадавших диагностировали сальмонеллез. По последней информации, число отравившихся достигло 145 человек, из которых 47 — несовершеннолетние.

СКР возбудил уголовное дело о производстве продукции, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе проверок на предприятии выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. 21 октября под домашний арест отправили заведующую производством цеха готовой продукции.

Никита Черненко