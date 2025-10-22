Число отравившихся некачественной едой в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек

Число отравившихся готовой едой компании ООО «Восток» в сети магазинов «Николаевский» возросло со 121 до 145 человек (из них 79 — дети). 76 человек, включая 47 несовершеннолетних, госпитализированы. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном управлении Роспотребнадзора.

У отравившихся выявлена острая кишечная инфекция, пациенты жаловались на рвоту с кровью, некоторым пострадавшим поставили диагноз «сальмонеллез», сообщали ранее в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

В пресс-службе ведомства уточняли, что заведующую производством цеха готовой продукции, откуда в сеть магазинов поставлялись продукты, поместили под домашний арест 21 октября. Женщина задержана по обвинению в производстве продукции, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).