Обвиняемую в массовом отравлении в Бурятии поместили под домашний арест

Под домашний арест поместили заведующую производством цеха готовой продукции, откуда продукты питания, вызвавшие массовое отравление в Бурятии, поставлялись в сеть супермаркетов. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Бурятия, соответствующая мера пресечения была выбрана судом по ходатайству следствия. Ранее женщина была задержана, ей предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По состоянию на 21 октября количество жителей Улан-Удэ, отравившихся готовой продукцией из сети супермаркетов, выросло до 121, госпитализировано около 70 из них. Региональный Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, по предварительным данным которого в цехе готовой продукции выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», в связи с чем деятельность предприятия была приостановлена. Кроме того, из реализации изъята готовая продукция общим весом около 6,4 тонны.

С жалобами на симптомы пищевого отравления жители Улан-Удэ начали обращаться в больницы на прошедших выходных. Первоначально было госпитализировано около 40 человек. Все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО «Восток», в частности онигири и шаурму. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления.

Влад Никифоров, Иркутск