Для спасения Карины Ворожцовой не хватает 835 621 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Карины прогрессирующая форма врожденного грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не помогло, деформация позвоночника быстро усиливается, нарастает болевой синдром, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Девочке необходима операция с применением технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. В результате лечения спина максимально выпрямится, уйдет асимметрия тела. Качество жизни Карины значительно улучшится».

Стоимость операции 2 166 621 руб. Александр Иванович Соболь внес 500 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 835 621 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Карину Ворожцову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Карины — Оксаны Анатольевны Ворожцовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).