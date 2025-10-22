В Дагестане под суд пойдут две сотрудницы медицинского вуза за коррупцию

Прокуратура Республики Дагестан направила в Советский районный суд Махачкалы уголовное дело в отношении бывшей ассистентки кафедры Дагестанского государственного медицинского университета и педагога-психолога медицинского колледжа этого же вуза, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в 2022 году ассистентка систематически получала от жителей республики суммы от 15 до 450 тыс. руб. под предлогом помощи в поступлении, сдаче экзаменов, восстановлении после отчисления и выставлении положительных оценок на пересдачах. В сговоре с педагогом-психологом медицинского колледжа обвиняемые получили 450 тыс. руб. якобы для передачи взятки должностному лицу университета, однако деньги присвоили.

В 2024 году ассистентка также выступила посредником и получила 1 млн руб. за организацию передачи взятки за содействие в поступлении. Обвинения предъявлены по статьям мошенничества и посредничества во взяточничестве. Дело рассмотрит суд Махачкалы.

Станислав Маслаков