Фокус на перспективу: «Ростелеком» открыл в Краснодаре учебный класс для будущих связистов

«Ростелеком» открыл профильный класс для студентов в Краснодарском колледже электронного приборостроения (ККЭП) и представил бесплатную учебную программу, направленную на подготовку специалистов в сфере связи и новейших цифровых услуг. На торжественном открытии учебного класса представители «Ростелекома» и ККЭП подписали соглашение о сотрудничестве.

Учебная программа «Ростелекома» основана на корпоративных стандартах компании и рассчитана на учащихся 3-4 курсов. Она включает 24 часа теории и 21 практическое занятие. В рамках обучения будущие специалисты научатся подключать цифровые услуги умного дома и настраивать оборудование: Wi-Fi-роутеры, ТВ-приставки, видеокамеры, смарт-домофоны.

Курс обучения рассчитан на четыре месяца, занятия будут вести преподаватели колледжа, прошедшие стажировку по учебным модулям «Ростелекома». За год по новой программе в ККЭП получат дополнительную специальность два потока участников. В каждом наборе — 25-30 студентов. Успешную сдачу экзамена по программе подтвердит сертификат о прохождении курса от «Ростелекома». Участники смогут устроиться на работу в компанию с частичной или полной занятостью. Первый поток студентов уже приступил к занятиям.

Станислав Завальный, и.о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края: «Сегодня в отрасли информатизации и связи Краснодарского края работают более 2,3 тысяч организаций. Значительная часть из них — это телекоммуникационный сектор. В условиях цифровизации он играет ключевую роль, обеспечивая надежную связь и доступ к информационным ресурсам. Открытие новых образовательных классов — это необходимый шаг к формированию кадрового резерва, который в будущем сможет разрабатывать и внедрять современные решения в телеком-отрасли нашего региона. Это инвестиции в будущее нашей цифровой экономики, которые мы можем реализовать уже сегодня».

Открытие нового класса состоялось в рамках федерального проекта «Ростелекома» — «Базовая станция», действующего уже в более чем 10 регионах России. Его основная цель — сократить разрыв между образовательными программами и реальными запросами рынка труда.

Национальный провайдер отремонтировал учебное помещение, установил новую мебель и оснастил кабинет современным оборудованием: ноутбуками, экранами, аппаратами для сварки оптоволокна, коммутаторами доступа, шлюзами для IP-телефонии и другими устройствами. На встрече со студентами эксперты компании провели профоориентационную игру-симуляцию, посвященную профессиям в телеком-отрасли.

Сергей Касаткин, директор Краснодарского колледжа электронного приборостроения: «Для нас это важное событие. Мы рады, что “Ростелеком” доверил нашему колледжу стать частью федерального проекта “Базовая станция”. Это не только возможность для наших студентов получить востребованные навыки, но и шанс укрепить позиции колледжа как лидера в области технического образования. Партнерство с крупнейшим провайдером страны откроет перед нашими студентами новые горизонты для профессионального роста».

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Для "Ростелекома" важно участвовать в подготовке специалистов для телеком-отрасли. Открытие подобного учебного класса — результат плодотворной работы колледжа и компании. Это наш совместный вклад в профессиональное будущее молодежи в регионе. Как один из лидеров цифрового рынка мы видим свою задачу в проактивной поддержке учебных заведений и студентов».

