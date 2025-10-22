Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье экспертиза одобрила капремонт моста через реку Егорлык

Госэкспертиза одобрила проектную документацию на капитальный ремонт моста через реку Егорлык на дороге Изобильный — Птичье в Ставропольском крае. Сведения об этом опубликованы на портале «ГИС ЕГРЗ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» выдало положительное заключение 16 октября 2025 года. Объект расположен на 15-м километре дороги в Изобильненском муниципальном округе возле села Птичье.

Мостовой переход протяженностью 86,16 метра находится на полукилометровом участке дороги. Заказчиком выступает администрация Изобильненского округа. Проектную документацию подготовило ООО «Нижегородгипротранс», победившее в торгах с предложением 5,2 млн руб.

Как сообщается на портае «Госзакупки», начальная цена контракта составляла 14,45 млн руб. Электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации завершился в октябре 2024 года.

Проект предусматривает инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Планируется установить пункты опорной геодезической сети долговременной сохранности и выполнить топографическую съемку масштаба 1:500.

Тат Гаспарян

